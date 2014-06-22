Аваков надав ОБСЄ докази використання бойовиками російського БТР
11:38, 22 червня 2014Політика
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Міністр МВС Арсен Аваков передав ОБСЄ докази перебування на Донбасі російського БТР, захопленого у терористів.
БТР-80 / Фото: Арсен Аваков / facebook.com
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Читайте такожНа Донеччині бійці Нацгвардії захопили російський БТР-80 (фото)
"Зав. сховищем російської військової частини видавала в цей російський БТР усю комплектацію і справно заповнювала формуляри. Чи тільки ви не бачите печатку російської військової частини з гербом, номером та написом? Документи з цього російського БТРа вже давно в посольствах і в ОБСЄ", - написав у соцмережі міністр.
БТР-80 / Фото: Арсен Аваков / facebook.com
Фото: Арсен Аваков
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