Аваков надав ОБСЄ докази використання бойовиками російського БТР

11:38, 22 червня 2014
Політика
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Міністр МВС Арсен Аваков передав ОБСЄ докази перебування на Донбасі російського БТР, захопленого у терористів.

БТР-80 / Фото: Арсен Аваков / facebook.com

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Читайте такожНа Донеччині бійці Нацгвардії захопили російський БТР-80 (фото)

"Зав. сховищем російської військової частини видавала в цей російський БТР усю комплектацію і справно заповнювала формуляри. Чи тільки ви не бачите печатку російської військової частини з гербом, номером та написом? Документи з цього російського БТРа вже давно в посольствах і в ОБСЄ", - написав у соцмережі міністр.

БТР-80 / Фото: Арсен Аваков / facebook.com
Фото: Аваков

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