На Донеччині терористи викрали двох місцевих жителів за знесення їхнього блокпоста
22:37, 23 червня 2014Політика
0 0
У Краматорську Донецької області терористи викрали двох місцевих жителів, які організували знесення їхнього блокпоста.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
Читайте такожМешканці селища на Донеччині самостійно розібрали блокпост бойовиків - ЗМІ
Згідно з повідомленням, в Краматорську, в селищі Шабельківка, бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» намагалися встановити блокпост, однак місцеві жителі зашкодили цьому.
Ополченці пішли, але пізніше викрали двох місцевих жителів, яких звинуватили в організації зносення блокпоста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter