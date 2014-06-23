На Донеччині терористи викрали двох місцевих жителів за знесення їхнього блокпоста



Про це УНІАН повідомили в департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

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Згідно з повідомленням, в Краматорську, в селищі Шабельківка, бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» намагалися встановити блокпост, однак місцеві жителі зашкодили цьому.

Ополченці пішли, але пізніше викрали двох місцевих жителів, яких звинуватили в організації зносення блокпоста.