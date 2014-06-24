Байден схвалив участь Кучми в переговорах з терористами

Джозеф Байден оцінив дії української влади як правильні та високопрофесійні, повідомляє прес-служба президента.

Петро Порошенко зі свого боку заявив, що припинення вогню з боку бойовиків має супроводжуватися звільненням заручників та перекриттям кордону для зупинення проникнення на територію України найманців, зброї та наркотиків з російської сторони. Порошенко констатував, що зараз Росія має продемонструвати реальні кроки назустріч.

Президент України наголосив, якщо мирний план не виконуватиметься, то США і ЄС мають докласти рішучих зусиль на підтримку України, зокрема рішенням Європейської Ради 27 червня. На думку Глави держави, трансатлантична солідарність у цьому питанні є дуже важливою.

Дж. Байден поінформував П.Порошенка про розмову Президента США Б.Обами та Президента Російської Федерації В.Путіна, яка була майже повністю присвячена українському питанню.

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У відповідь Президент України висловив подяку США за підтримку, зокрема у розширенні програм співпраці у сфері безпеки та оборони. Зокрема, йшлося про одночасні короткострокові заходи для надання термінової допомоги, а також довготермінових програм задля побудови інституційної спроможності української армії.

В ході розмови Віце-Президент США також позитивно оцінив залучення до тристороннього формату переговорів з імплементації мирного плану другого Президента України Леоніда Кучму.