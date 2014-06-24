РНБО: Медведчук - не українська сторона переговорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

«Медведчук – це не українська сторона. Пан Леонід Кучма представляє президента України Петра Порошенка. Я офіційно не даю коментар на цю тему, але Медведчук – це буде окрема інформація, ми скажемо, кого представляє Медведчук», - запевнив він.

На запитання, кого на переговорах представляє народний депутат від Партії регіонів Нестор Шуфрич, Чеповий відповів: "Я не уповноважений коментувати це".

Читайте такожВ РНБО запевняють, що Україна не веде переговорів з бойовикамиЯк повідомляв УНІАН, у Донецьку 23 червня пройшли переговори щодо реалізації мирного плану Порошенка з урегулювання конфлікту на сході України.

У зустрічі в будівлі облдержадміністрації, зокрема взяли участь екс-президент Кучма, двоє представників ОБСЄ, у тому числі спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, а також посол РФ Михайло Зурабов, голова «Українського вибору» Медведчук, народний депутат Шуфрич, один з лідерів терористичної організації "ДНР" Олександр Бородай, лідер проросійського руху «Південний схід» Олег Царьов.

Перше засідання Тристоронньої контактної групи відбулося 8 червня у Києві. Тоді Україну представляв посол у Німеччині Павло Клімкін, який нещодавно став міністром закордонних справ.