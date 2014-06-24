В Антрациті від пострілу з гранатомета загинуло немовля - ЗМІ

Про це повідомило джерело "Української правди" в керівництві АТО.

Згідно з інформацією, постріл стався на вулиці Парковій, 25, з дитячого майданчику, близько 20:00.

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Внаслідок цього загинула 10-місячна дитина Єгор Олександров.

Проводиться слідство.

Співрозмовник уточнив, що місто Антрацит Луганської області не входить у зону проведення АТО.