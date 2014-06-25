Яценюк проведе чергове засідання Кабінету міністрів

08:26, 25 червня 2014
Політика
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Сьогодні під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Арсеній Яценюк проведе засідання Кабміну / фото УНІАН

"У середу, 25 червня, під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відбудеться засідання уряду", - йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну. 

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Інформація про те, які саме питання буде розглядати уряд не уточнюється.

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