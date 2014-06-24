Кабмін призупинив роботу пункту пропуску "Ізварине" на Луганщині

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

"Керуючись частиною першою статті 10 угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією, 23 червня Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення руху в пункті пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Ізварине», розташованого у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч з 20 на 21 червня стався збройний напад групи бойовиків на пункт пропуску через державний кордон «Ізварине», які шляхом застосування стрілецької зброї та мінометного обстрілу суттєво пошкодили його інфраструктуру та знищили технологічне обладнання.

Внаслідок збройного протистояння персонал зміни прикордонних нарядів та інших контрольних служб був змушений залишити територію зазначеного пункту пропуску.

Такі дії незаконних збройних формувань унеможливили виконання завдань із забезпечення пропускних операцій та безпеки громадян під час перетинання державного кордону в пункті пропуску «Ізварине».