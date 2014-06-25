Дозвіл на використання російської армії в Україні можна повернути «за 10 хвилин» - Керрі

США задоволені скасуванням у Росії рішення, яке дозволяло використання російських військ в Україні, але зауважують, що його можна повернути назад «за 10 хвилин».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі на прес-конференції у штаб-квартирі НАТО заявив державний секретар США Джон Керрі.

«Ми задоволені, що Путін попросив скасувати рішення. Це важливо, це великий крок, але це може бути відмінено за 10 хвилин, і нам про це відомо. Великою різницею по відношенню до цього буде публічне звернення президента до сепаратистів із закликом скласти зброю», - сказав Керрі.

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Крім того, такими діями з російської сторони могла б бути допомога у звільненні будівель, у роззброєнні, відведенні військ, «не допустити, щоб танки та ракетні установки перетинали кордон». «Є багато конкретних речей, які можуть зробити різницю. Ми плануємо працювати у співробітництві, наскільки це можливо, з Росією», - наголосив Керрі.

Одночасно держсекретар заявив, що США вітають український уряд за намагання «достукатися до сепаратистів та російського керівництва.

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Як повідомлялося, 1 березня цього року президент Росії Володимир Путін вніс звернення до Ради Федерації про використання Збройних сил РФ на території України «до нормалізації суспільно-політичної обстановки в країні».

Рада Федерації підтримала це звернення та дала згоду на введення російських Збройних сил РФ на територію Криму.

Крим Росія анексувала, провівши псевдореферендум, а поблизу кордонів України зосередила свої численні війська з технікою.

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Крім того, є багато свідчень того, що диверсанти з Росії беруть участь у боях на сході України на стороні сепаратистів і терористів, а в розпорядження бойовиків потрапила потужна техніка російського походження

24 червня Путін запропонував Раді Федерації скасувати постанову "про використання Збройних сил РФ на території України".

Сьогодні, 25 червня, Рада Федерації скасувала дозвіл на використання Збройних сил Росії в Україні.