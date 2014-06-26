Росія продовжує пропуск через закриті Україною прикордонні пункти

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Проте, як підкреслили у відомстві, відмічається наступний принцип діяльності прикордонної служби Росії: «бойовиків, які в’їжджають з Росії в Україну, впускають не помічаючи, а в зворотному напрямку – знищують». Так, 25 червня, неподалік від села Провалля Свердловського району Луганської області, в безпосередній близькості від лінії кордону російськими прикордонниками була розстріляна «Газель», в якій перебували громадяни РФ, що брали участь у бойових діях на території України на боці сепаратистів, зазначили в ДПСУ. (Про обстріл російськими прикордонниками «Газелі» з бойовиками, які повертались в Росію, заявляли раніше в РНБО. За словами речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, “жоден з них живим з автомобіля не вийшов. Скільки їх було - невідомо”).

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Також, поінформували у прикордонному відомстві, з метою моніторингу ситуації патрульними літаками Держприкордонслужби обстежено 553 км українсько-білоруського кордону та 4642 км2 територіального моря та виключної (морської) економічної зони України в Азовському та Чорному морях. Порушень державного кордону не виявлено.

В Азовському морі, з метою недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп на узбережжя в межах Донецької та Запорізької областей та охорони рейдів портів Маріуполь та Бердянськ, несуть службу 7 корабельно-катерних тактичних груп. На кораблях та катерах посилено спостереження за надводною обстановкою та вживаються заходи проти підводно-диверсійної діяльності, йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генічеському районі прикордонники спільно з співробітниками СБУ та МВС затримали бандформування, яке в населеному пункті Фрунзе розтрощило центральний офіс товариства «Дніпро». Крім зареєстрованої зброї, у затриманих осіб вилучено 16 коктейлів Молотова та 24 саморобні шумові гранати, зазначили у прикордонній службі.