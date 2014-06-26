Російські прикордонники обстріляли "Газель" бойовиків, що намагалися повернутися в Росію - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожГлава російського козацтва заявив, що кількість направлених із РФ до України бойовиків ніхто не рахує “Жоден з них живим з автомобіля не вийшов. Скільки їх було - невідомо”, - сказав Лисенко.

Він зазначив, що російські прикордонники пропускають бойовиків з Росії в Україну, натомість назад їх не впускають.