Російські прикордонники обстріляли "Газель" бойовиків, що намагалися повернутися в Росію - РНБО
13:07, 26 червня 2014Політика
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Неподалік населеного пункту Провалля Луганської області на нейтральній території російські прикордонники обстріляли автомобіль «Газель», в якому перебували громадяни Росії, що брали учать у бойових діях на території України, і намагалися в'їхати до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Читайте такожГлава російського козацтва заявив, що кількість направлених із РФ до України бойовиків ніхто не рахує “Жоден з них живим з автомобіля не вийшов. Скільки їх було - невідомо”, - сказав Лисенко.
Він зазначив, що російські прикордонники пропускають бойовиків з Росії в Україну, натомість назад їх не впускають.
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