Рішення по рейдерськи захопленим підприємствам - тест для судової системи - Бондаренко

Про це в коментарі заявив політолог Кость Бондаренко.

За словами експерта, після перезавантаження влади в лютому 2014 року, розпочалося масштабне кадрове оновлення в державній системі прийняття рішень. І якщо перевибори парламенту - питання довгострокової перспективи, то судова система вже зараз проходить тест на міцність.

“Сьогодні громадськістю, ЗМІ і, насамперед, самим керівництвом країни пильно і зі скепсисом вивчаються рішення судів усіх рівнів. Лакмусовим папірцем, на даний момент, є справи про незаконне відчуження бізнесу, або рейдерські справи", - зазначив Бондаренко.

Політолог повідомив, що відчужені при Януковичі підприємства сьогодні намагаються повернути їх законні власники.

“У сформованій ситуації у судової системи видався шанс показати наскільки може бути неупередженою Феміда. У судах країни лежать справи про низку рейдерських захоплень підприємств. Перше гучна поки - справа про Одеський ринок "7 кілометр".

"Її розглядає Верховний суд. Але ще сотні справ дрібніших лежать в судах інстанцій нижчих. У минулому ці ж суди часто впливали на відчуження бізнесу. Добре, що сьогодні у суддів з'явилася можливість повернути бізнеси їх законним власникам", - сказав експерт.

На думку Бондаренко, такий крок стане першим сигналом оздоровлення системи і сприятливо позначиться на рейтингу влади в цілому.

Як відомо, ринок "7 кілометр" в 2010 році було відчужено на користь "сім'ї" Віктора Януковича. У червні 2014 року справу про захоплення торгового гіганта було передано до Верховного суду України.