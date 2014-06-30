Коморовський привітав Порошенка з підписанням Угоди з ЄС

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського президента.

"Президент Коморовський привітав Президента України з підписанням економічної частини угоди про асоціацію з Європейським союзом та висловив надію на швидку ратифікацію документа. Президент Польщі також задекларував готовність підтримки України в процесі її втілення у життя", - відзначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, Коморовський також обговорив з Порошенком ситуацію на Сході України та можливі варіанти вирішення конфлікту.

Прес-служба також зауважила, що Президент Польщі привітав і президентів Грузії та Молдови з підписанням анаалогічних угод минулої п'ятниці у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, відмова попереднього президента України Віктора Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом спричинила наймасовіші в сучасній історії країни акції протесту, що у лютому спричинили його втечу та зміну влади.

Читайте такожНа Майдані Незалежності у Києві святкують підписання Угоди про асоціацію з ЄСЄС підписав політичну частину угоди з Україною в березні цього року, а економічну, яка передбачає створення зони вільної торгівлі, 27 червня.

Польща, яка є найбільшим західним сусідом України та найактивнішим прихильником європейської інтеграції українців, переконує, що реалізація цього документу дозволить розвиватися українській державі за її взірцем. Нині офіційний польський ВВП на душу населення утричі більший, ніж в Україні в той час, як на початку дев'яностих років країни стартували з практично того самого рівня.