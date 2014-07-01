Під Донецьком йде танковий бій - ЗМІ

11:08, 01 липня 2014
Політика
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У селищі Карлівка під Донецьком йде танковий бій.

Фото: УНИАН

У селищі Карлівка під Донецьком йде танковий бій. Цивільні автомобілі повертають у Донецьк. Про це повідомляють очевидці, передає 62.uaЧитайте такожСили АТО наносять авіаційні та артилерійські удари по терористах - Тимчук

Також на під'їзді у бік Карлівки стоять чотири вантажних машини з боевитки из батальйону «Схід».

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