Під Донецьком йде танковий бій - ЗМІ
11:08, 01 липня 2014Політика
1 0
У селищі Карлівка під Донецьком йде танковий бій.
Під Донецьком йде танковий бій - ЗМІ / Фото: УНІАН
У селищі Карлівка під Донецьком йде танковий бій. Цивільні автомобілі повертають у Донецьк. Про це повідомляють очевидці, передає 62.uaЧитайте такожСили АТО наносять авіаційні та артилерійські удари по терористах - Тимчук
Також на під'їзді у бік Карлівки стоять чотири вантажних машини з боевитки из батальйону «Схід».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter