Рада вирішила працювати без канікул, сесію продовжено до 2 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 288 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Поточна сесія, яка мала завершися у п'ятницю, 4 липня, продовжена до 2 вересня. У день відкриття наступної, 5-ї сесії буде закрито поточну, 4-ту сесію Верховної Ради України.

Постановою передбачено право голови ВР України “протягом доби збирати парламент для ухвалення рішень”.

Крім того, зафіксовано два пленарних тижні, коли мають відбуватися засідання парламенту - з 22 липня по 25 липня та з 12 серпня по 15 серпня.