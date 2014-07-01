Рада вирішила працювати без канікул, сесію продовжено до 2 вересня

13:31, 01 липня 2014
Політика
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Верховна Рада ухвалила рішення працювати без канікул, сесію продовжено до 2 вересня.

Верховная Рада, ВР / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 288 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Поточна сесія, яка мала завершися у п'ятницю, 4 липня, продовжена до 2 вересня. У день відкриття наступної, 5-ї сесії буде закрито поточну, 4-ту сесію Верховної Ради України.

Постановою передбачено право голови ВР України “протягом доби збирати парламент для ухвалення рішень”.

Крім того, зафіксовано два пленарних тижні, коли мають відбуватися засідання парламенту - з 22 липня по 25 липня та з 12 серпня по 15 серпня.

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