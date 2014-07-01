Парубій пояснив, чому не вводять воєнний стан

Про це заявив в ефірі "Свободи слова" секретар РНБО Андрій Парубій, пише Українська правда.

Він пояснив, що введення воєнного стану лише затягне перемогу над терористами.

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"Якщо ми будемо впроваджувати військовий стан, то це повністю змінить структуру управління, його логіку. І насправді, для ефективності проведення операції це буде неприпустима пауза", - заявив Парубій.

За його словами, саме тому у понеділок на засіданні РНБО "всі без виключення її учасники підтримали пропозицію продовжити активну фазу АТО".

"Тому що за час проведення АТО парламентом надано всі необхідні повноваження, щоб усі підрозділи могли працювати ефективно", - переконує секретар РНБО.