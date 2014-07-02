Терористи з мінометів обстріляли пункт пропуску «Новоазовськ», загинув військовий

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

«У ході атаки бандити випустили близько 20 мін і, попередньо, вели вогонь з боку населеного пункту Маркіне. Оформлення в пункті пропуску було призупинено, а прикордонники зайняли кругову оборону. У результаті обстрілу загинув 1 військовослужбовець та 4 зазнали поранення різного ступеня тяжкості», - говориться в повідомленні.

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Крім того терористи обстріляли прикордонний наряд, який прямував до пункту пропуску. 4 прикордонники отримали поранення, 3 із них – тяжкі.