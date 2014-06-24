Бойовики обстріляли пропускний пункт "Ізварине", частина держкордону залишилася незахищеною - журналіст

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Юрій Бутусов. Читайте такожПорошенко наказав взяти під контроль кордон

"За даними джерела "Цензор.Нет" у штабі АТО, в результаті масованого обстрілу терористами прикордонного пункту "Ізварине", підрозділ прикордонників покинув прикордонний перехід. Тепер в районі "Ізварине" дірка в кордоні. Наша авіація і артилерія не працюють - адже йдуть мирні переговори...", - написав журналіст.