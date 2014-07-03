Українські силовики відновлюють контроль над держкордоном з РФ - Тимчук

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

«Терористи, деморалізовані активізацією АТО на Донбасі, не чинять серйозного опору в прикордонних районах, коли за підтримки армійських підрозділів прикордонники займають раніше залишені об'єкти на кордоні», - пише він.

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Проте, невдовзі після того, як силовики займають ці об'єкти, починається їх артилерійський обстріл бойовиками. Обстріл ведеться з віддалених позицій, додав Тимчук.

Також дії силовиків у прикордонних районах відчутно ускладнює повсюдне мінування місцевості бойовиками. У цих районах працюють сапери підрозділів Збройних сил України.