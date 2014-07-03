Обговорення змін до Конституції відбувається "досить важко" - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

“Достатньо важко йде обговорення і початок конституційного процесу в нашій країні, і це зрозуміло, тому що Конституція — це головний документ, за яким повинна жити наша країна в цьому столітті”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент планує розглянути проект змін до Конституції, внесений президентом.

Читайте такожФракція "Батьківщина" вимагає відтермінувати розгляд проекту змін до Конституції

2 липня Порошенко під час зустрічі з лідерами фракцій та груп Верховної Ради наголосив, що законопроект про внесення змін до Конституції, серед іншого, передбачає децентралізацію влади.

Фракції "Батьківщина" та «Свобода» заявили, що не підтримають запропоновані главою держави зміни до Основного Закону.

Фракція "УДАР" повідомила, що підтримає ухвалення в першому читанні проекту змін до Конституції.