В Одесі СБУ затримала двох терористів ДНР
13:41, 03 липня 2014Політика
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2 липня в Одесі співробітники СБУ затримали двох членів терористичної організації «Донецька народна републіка», які брали активну участь у збройному протистоянні проти українських військовослужбовців на території Донецької області.
СБУ зловила двох втікачів прихильників ДНР / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за участь у бандформуваннях на сході України, вони втекли із зони проведення АТО. Встановлено, що один з ватажків терористів на прізвисько «Дозор» і його спільник планували переховуватися на території Одещини, через місцевого жителя знайшли тимчасове помешкання.
Бійці спецпідрозділу «Альфа» СБУ затримали зловмисників у центрі міста.
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Затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Бойовики взяті під варту.
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