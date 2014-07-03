В Одесі СБУ затримала двох терористів ДНР

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за участь у бандформуваннях на сході України, вони втекли із зони проведення АТО. Встановлено, що один з ватажків терористів на прізвисько «Дозор» і його спільник планували переховуватися на території Одещини, через місцевого жителя знайшли тимчасове помешкання.

Бійці спецпідрозділу «Альфа» СБУ затримали зловмисників у центрі міста.

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Затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Бойовики взяті під варту.