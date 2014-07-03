Місце вбивства співробітників ДАІ у Донецьку

18:35, 03 липня 2014
Політика
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В мережі з'явився фоторепортаж з місця, де сьогодні загинули троє українських міліціонерів.

Місце злочину / Новости Донбасса

Його опублікувало видання Новости Донбасса.

Нагадаємо, невідомі здійснили напад на чотирьох працівників ДАІ в районі автовокзалу в Донецьку. Внаслідок застосування вогнепальної зброї троє працівників ДАІ отримали смертельні кульові поранення. Один співробітник міліції у тяжкому стані доставлений до лікувальної установи.

Перебіг досудового розслідування знаходиться на особистому контролі прокурора Донецької області Миколи Франтовського.

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