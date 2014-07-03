Місце вбивства співробітників ДАІ у Донецьку
18:35, 03 липня 2014Політика
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В мережі з'явився фоторепортаж з місця, де сьогодні загинули троє українських міліціонерів.
Місце злочину / Новости Донбасса
Його опублікувало видання Новости Донбасса.
Нагадаємо, невідомі здійснили напад на чотирьох працівників ДАІ в районі автовокзалу в Донецьку. Внаслідок застосування вогнепальної зброї троє працівників ДАІ отримали смертельні кульові поранення. Один співробітник міліції у тяжкому стані доставлений до лікувальної установи.
Перебіг досудового розслідування знаходиться на особистому контролі прокурора Донецької області Миколи Франтовського.
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