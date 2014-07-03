Прокуратура підтвердила загибель трьох співробітників ДАІ у Донецьку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що прокуратура Куйбишевського району м. Донецька здійснює процесуальне керівництво ходом розслідування за ст. 348 ККУ (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця), початого за фактом скоєння нападу на чотирьох працівників ДАІ.

Встановлено, що невідомі здійснили напад на чотирьох працівників ДАІ в районі залізничного автовокзалу в Донецьку. Внаслідок застосування вогнепальної зброї троє працівників ДАІ отримали смертельні кульові поранення. Один співробітник міліції у тяжкому стані доставлений до лікувальної установи.

Читайте такожПісля збройного нападу у Донецьку загинули троє працівників ДАІ Для розслідування цього злочину створено слідчо-оперативну групу. Відпрацьовується план першочергових слідчих дій і складаються можливі версії пригоди. Проводиться огляд місця злочину й опитування свідків нападу.

Хід досудового розслідування знаходиться на особистому контролі прокурора Донецької області Миколи Франтовського, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в прес-службі Донецької міськради повідомили, що в районі транспортної розв'язки на перетині вулиці Артемівської і вулиці Гірничої в Куйбишевському районі Донецька було скоєно збройний напад на патрульну машину ДАІ. За попередніми даними кілька співробітників отримали смертельні поранення.