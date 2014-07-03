Експерт пророкує Росії розпад в разі подальшого економічного тиску на Україну



Про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1», заявив експерт-економіст Борис Кушнірук.

”Росія неминуче, якщо не зараз, то в недалекому майбутньому, продовжить економічну агресію по відношенню до України. Але це все одно призведе з часом до розвалу Росії”, - сказав Кушнірук.

У свою чергу, коментуючи ситуацію у відносинах двох країн, полковник запасу, член експертної ради Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, у 1998-2005 роках - командувач Аеромобільних військ України Іван Якубець заявив, що економічної війни чи третьої світової через Україну не буде.

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”Немає підстав для цього - Україна не є тією частиною світу, за яку треба розв’язувати третю світову війну. Це розуміють і в Росії, і в Європі”, - зазначив Якубець.

За його словами, Росія сьогодні сама собі нав’язує думку, що вона є могутньою державою.