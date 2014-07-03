У Краматорську в результаті боїв загинули мирні жителі
23:49, 03 липня 2014Політика
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У Краматорську Донецької області в результаті боїв загинули мирні жителі.
У Краматорську в результаті боїв загинули мирні жителі / REUTERS
Про це повідомляє прес-службаДонецької облдержадміністрації.
Згідно з інформацією, пошкоджені житлові будинки.
Через загрози життю громадян члени профспілкового комітету НКМЗ звернулися до гендиректора акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" з проханням тимчасово зупинити роботу на підприємстві.
Також повідомляється про загибель від рук бойовиків працівника ВАТ "Енергомашспецсталь", який вступив в бій з терористами після відмови віддати їм власний автомобіль.
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