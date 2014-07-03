У Краматорську в результаті боїв загинули мирні жителі

Про це повідомляє прес-службаДонецької облдержадміністрації.

Згідно з інформацією, пошкоджені житлові будинки.

Через загрози життю громадян члени профспілкового комітету НКМЗ звернулися до гендиректора акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" з проханням тимчасово зупинити роботу на підприємстві.

Також повідомляється про загибель від рук бойовиків працівника ВАТ "Енергомашспецсталь", який вступив в бій з терористами після відмови віддати їм власний автомобіль.