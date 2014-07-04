Помічник екс-міністра оборони причетний до фінансування терористів на Донбасі - СБУ

Один із колишніх помічників екс-міністра оборони причетний до фінансування терористів на сході в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

За його словами, йдеться про фінансування сепаратистів і терористів як за допомогою російських банківських установ, так і колишніх посадовців ЗСУ.

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Зокрема, як зазначив Наливайченко, до цього причетний колишній помічник екс-міністра оборони Селіванов.

За словами Наливайченка, за участю цієї людини на фінансування терористів залучалися кошти, які розкрадалися в Міноборони під час проведення тендерів.

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Водночас, голова СБУ зазначив, що до фінансування тероризму на сході країни причетні і структури всесвітньовідомої фінансової піраміди МММ, двоє з представників якої знаходяться в Курганській області РФ.

“Тобто структура, яка відома шахрайством всьому світу, яка обкрадала самих росіян, зараз фінансує терористів”, - сказав Наливайченко.