Помічник екс-міністра оборони причетний до фінансування терористів на Донбасі - СБУ
Голова СБУ зазначив, що до фінансування тероризму на сході країни також причетні і структури всесвітньовідомої фінансової піраміди МММ.
Один із колишніх помічників екс-міністра оборони причетний до фінансування терористів на сході в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
За його словами, йдеться про фінансування сепаратистів і терористів як за допомогою російських банківських установ, так і колишніх посадовців ЗСУ.
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Зокрема, як зазначив Наливайченко, до цього причетний колишній помічник екс-міністра оборони Селіванов.
За словами Наливайченка, за участю цієї людини на фінансування терористів залучалися кошти, які розкрадалися в Міноборони під час проведення тендерів.
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Водночас, голова СБУ зазначив, що до фінансування тероризму на сході країни причетні і структури всесвітньовідомої фінансової піраміди МММ, двоє з представників якої знаходяться в Курганській області РФ.
“Тобто структура, яка відома шахрайством всьому світу, яка обкрадала самих росіян, зараз фінансує терористів”, - сказав Наливайченко.