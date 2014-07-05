Російський військовий намагався незаконно потрапити в Україну з Польщі

Прикордонники затримали російського військового, який намагався незаконно потрапити в Україну з Польщі.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора вночі на ділянці відділу «Шегині» у Львівській області група реагування Мостиського прикордонного загону затримала громадянина Росії.

Чоловік намагався подолати українсько-польську ділянку поза пунктом пропуску.

Росіянина зупинили за 800 метрів від лінії кордону з Польщею.

Як виявилося, порушник у 2000 році закінчив Новосибірське загальновійськове училище та з 2001 по 2002 рік був відряджений для проходження служби на території Чечні, а починаючи з 2002 року він начебто нелегально працював у Німеччині.

Затриманого передали співробітникам міліції для з’ясування всіх обставин правопорушення.

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