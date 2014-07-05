У Сумській області відновили роботу ПП «Грабовское» на кордоні з Росією

У Краснопільському районі Сумської області відновлено функціонування місцевого пункту пропуску на кордоні з Росією «Грабовське».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумського прикордонного загону.

Згідно із повідомленням, режим функціонування – цілодобово, в пішому порядку.

«Враховуючи наявність тісних близьких і родинних стосунків між жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації, Прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Бєлгородській і Воронезькій областям запропонувало відновити функціонування місцевого пункту пропуску (місця перетинання кордону) «Грабовське» (Україна) – «Старосілля» (Росія).

Станом на 5 липня 2014 року всі місцеві пункти пропуску (місця перетинання кордону) на ділянці відповідальності Сумського прикордонного загону функціонують відповідно до раніше встановлених режимів роботи», – зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, функціонування пункту пропуску «Грабовське» було призупинено 16 травня ц.р. за ініціативи російської сторони.