Росія призупинила роботу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною
10:23, 05 липня 2014Політика
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Причина - безпека особового складу
Росія призупинила роботу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною / panoramio.com
На кордоні Росії і України тимчасово призупинено роботу чотирьох пунктів пропуску: "Донецьк", "Гуково", "Новошахтинськ" і "Весело-Вознесенське".
Про це повідомив офіційний представник прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області Василь Малаєв, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За його словами, роботу пунктів призупинили, щоб забезпечити безпеку особового складу.
Крім того, причиною припинення є те, що люди відмовляються перетинати кордон у цих пунктах.
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