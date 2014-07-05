Росія призупинила роботу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною

10:23, 05 липня 2014
Політика
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Причина - безпека особового складу

Колона терористів, незважаючи на щільний вогонь з боку українських військовослужбовців, прорвалася в Краматорськ / panoramio.com

На кордоні Росії і України тимчасово призупинено роботу чотирьох пунктів пропуску: "Донецьк", "Гуково", "Новошахтинськ" і "Весело-Вознесенське".

Про це повідомив офіційний представник прикордонного управління ФСБ РФ по Ростовській області Василь Малаєв, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За його словами, роботу пунктів призупинили, щоб забезпечити безпеку особового складу.

Крім того, причиною припинення є те, що люди відмовляються перетинати кордон у цих пунктах.

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