ГПУ ще не внесла жодного подання щодо депутатів-сепаратистів - спікер



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі одного з каналів, відповідаючи на питання щодо подальшого перебування у парламенті та позбавлення депутатської недоторканності тих депутатів, яких неодноразово звинувачували у підтримці сепаратистів.

”Як тільки Генеральна прокуратура, провівши ретельне слідство, надасть нам матеріали на тих, хто підозрюється в сепаратизмі або сприянню сепаратистам, повірте, Верховна Рада не буде гальмувати цей процес і, об`єктивно розглянувши питання, дозволить слідчим органам арештувати тих депутатів, які працюють проти власної країни”, - сказав спікер.

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Водночас, на уточнення, чи є на даний час хоча б одне відповідне подання із Генпрокуратури, Турчинов сказав: ”Щодо сепаратистів жодних на сьогоднішній день документів із Генеральної прокуратури не надходило”.

Крім того, щодо синів екс-президента Віктора Януковича, екс-генпрокурора Віктора Пшонки та колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, які є народними депутатами, голова ВР зазначив, що вони на роботу до парламенту не ходять.

”Більше того, я дав доручення Службі безпеки України провести розслідування щодо набуття ними громадянства Російської Федерації. У випадку підтвердження цієї інформації, вони автоматично будуть позбавлені депутатських мандатів”, - наголосив Турчинов.