В Сєвєродонецьку терористи викрали 5 міліціонерів
12:50, 07 липня 2014Політика
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Бойовики викрали 5 міліціонерів в Сєвєродонецьку.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV.
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Зокрема, 6 липня захоплено у полон начальника оперативно-слідчового відділу Сєвєродонецького міськвідділу Головного управління МВС у Луганській області, а також його заступника і трьох співробітників.
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