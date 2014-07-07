В Сєвєродонецьку терористи викрали 5 міліціонерів

Бойовики викрали 5 міліціонерів в Сєвєродонецьку.

Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Еспресо.TV. Читайте такожЛуганський бізнесмен, викрадений терористами, втік з полону Зокрема, 6 липня захоплено у полон начальника оперативно-слідчового відділу Сєвєродонецького міськвідділу Головного управління МВС у Луганській області, а також його заступника і трьох співробітників.

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