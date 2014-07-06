У Луганську бойовики взяли в полон п'ятьох міліціонерів

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай, озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфляжну форму, взяли в полон 5-х співробітників міліції, а також викрали 8 службових автомобілів, 5 пістолетів ПМ і 80 патронів.

Читайте такожУ Донецьку бойовики напали на Центр оперативного реагування міліції - ЗМІДаний факт зареєстрований в ЄРДР за ч.1 статті 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника) Кримінального кодексу України.

Вживається заходи зі встановлення місця перебування викрадених силовиків.