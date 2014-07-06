У Луганську бойовики взяли в полон п'ятьох міліціонерів
18:27, 06 липня 2014Політика
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Озброєні бойовики 4 липня узяли в полон 5 співробітників міліції.
REUTERS
Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України в Луганській області Тетяна Погукай, озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфляжну форму, взяли в полон 5-х співробітників міліції, а також викрали 8 службових автомобілів, 5 пістолетів ПМ і 80 патронів.
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Вживається заходи зі встановлення місця перебування викрадених силовиків.
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