У РНБО спростовують заяви терористів про збитий ними літак Су-25

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Сьогодні приблизно опівдні терористи розповсюдили інформацію про начебто збитий літак ЗСУ Су-25. За отриманою інформацією від сил АТО, жоден літальний апарат не був збитий», - наголосив Лисенко.

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Він додав, що «всі літаки Збройних сил знаходяться у повній бойовій готовності та успішно виконують завдання з подавлення вогневих точок бойовиків, розгромлення їхніх тренувальних баз та опорних пунктів».