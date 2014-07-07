У РНБО спростовують заяви терористів про збитий ними літак Су-25
19:39, 07 липня 2014Політика
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У Раді національної безпеки та оборони України спростовують заяви терористів про збиття ними сьогодні літака Су-25 Збройних сил України.
СУ-25 / Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві сказав речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
«Сьогодні приблизно опівдні терористи розповсюдили інформацію про начебто збитий літак ЗСУ Су-25. За отриманою інформацією від сил АТО, жоден літальний апарат не був збитий», - наголосив Лисенко.
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Він додав, що «всі літаки Збройних сил знаходяться у повній бойовій готовності та успішно виконують завдання з подавлення вогневих точок бойовиків, розгромлення їхніх тренувальних баз та опорних пунктів».
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