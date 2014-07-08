Міська влада Луганська закликає мешканців обмежити пересування містом
12:13, 08 липня 2014Політика
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Міська влада закликає жителів Луганська обмежити пересування по місту без гострої необхідності, а також уникати місця збройних протистоянь.
Мешканців Луганська просять не виходити на вулицю / gorod.lugansk.ua
За повідомленням мерії, сьогодні вранці внаслідок влучання осколків снаряда в маршрутне таксі № 132 в районі кварталу Пролетаріату Донбасу в Луганську загинули дві людини, четверо поранені, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міську раду Луганська.
За повідомленням, постраждалих доставлені в лікувальні установи.
Читайте такожТерористи знову обстрілюють Луганськ із "Граду"Крім того, у мерії повідомили, що вчора ввечері на територію тролейбусного депо в Луганську влучив снаряд. П’ять машин розбиті, повідомляє прес-служба Луганської міської ради.
Також у мерії повідомили про влучання снаряда у горищне приміщення 9-поверхового будинку, ніхто не постраждав. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
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