Міська влада Луганська закликає мешканців обмежити пересування містом

За повідомленням мерії, сьогодні вранці внаслідок влучання осколків снаряда в маршрутне таксі № 132 в районі кварталу Пролетаріату Донбасу в Луганську загинули дві людини, четверо поранені, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міську раду Луганська.

За повідомленням, постраждалих доставлені в лікувальні установи.

Читайте такожТерористи знову обстрілюють Луганськ із "Граду"Крім того, у мерії повідомили, що вчора ввечері на територію тролейбусного депо в Луганську влучив снаряд. П’ять машин розбиті, повідомляє прес-служба Луганської міської ради.

Також у мерії повідомили про влучання снаряда у горищне приміщення 9-поверхового будинку, ніхто не постраждав. Тривають аварійно-рятувальні роботи.