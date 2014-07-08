У Луганську внаслідок влучення осколків снаряда в маршрутку загинули 2 людини, 4 поранені
09:23, 08 липня 2014Суспільство
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У Луганську через влучення осколків снаряда в маршрутне таксі загинули 2 людини, ще 4 поранені й доставлені до лікарні.
У Луганську через попадання осколків снаряда до маршрутки загинули 2 людини, 4 поранені
Як повідомила УНІАН прес-служби міської ради, сьогодні, 8 липня, о 7.50 в результаті влучення осколків снаряда в маршрутне таксі №132 у районі кварталу Пролетаріату Донбасу загинули дві людини, четверо поранені. Потерпілих доставлено до лікувальних установ.Читайте такожУ Донецьку КамАЗ з терористами зіштовхнувся з маршруткою, бойовики оточили місце аварії
Міськрада просить жителів обмежити пересування містом без гострої необхідності, а також уникати місць збройних протистоянь.
Як повідомляв УНІАН, з 5 липня терористи сконцентрували свої сили в Луганську і Донецьку. Вони обстрілюють житлові квартали і аеропорт, зайнятий українськими силовиками.
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