ЗМІ: В.о. мера Слов'янська став "регіонал" Олександр Самсонов
Обов'язки мера Слов'янська виконує секретар міської ради, "регіонал" Олександр Самсонов, уродженець Росії, земляк Ігоря Гіркіна.
Про це Українській правді повідомив сам Самсонов.
"Я секретар міської ради і зараз я виконую обов'язки мера міста. За законом, коли мер написала заяву, то автоматично обов'язки виконує секретар міськради", - сказав він.
Самсонов додав, що жодних узгоджень із владою для цього бути не повинно.
На уточнювальні питання Самсонов попросив передзвонити пізніше, оскільки у нього нарада.
Читайте такожЕкс-мера Слов'янська Штепу звільнили з полону, але ніхто не знає де вона"У мене просто нарада, люди приходять. у нас же тут зараз жарко, ви розумієте", - сказав він.
У коментарі, який наводить прес-секретар Правого сектора Борислав Береза з посиланням на місцевих жителів, сказано, що Самсонов - "людина Сім'ї і помічник екс-мера Слов'янська Нелі Штепи".
Як відомо, саме у Слов'янську обирався у Верховну Раду син екс-прем'єра Олексій Азаров.
Самсонов народився 1 квітня 1958 року в м. Великі Луки Псковської області. Родом із цієї ж області лідер сепаратистів, що лише нещодавно залишив Слов'янськ - Ігор Гіркін (Стрєлков).
З 2005 по 2008 рік Самсонов - керівник апарату Слов'янської міської організації Партії регіонів, з 2008-го - голова Слов'янської міської організації Партії регіонів.