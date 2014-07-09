ЗМІ: В.о. мера Слов'янська став "регіонал" Олександр Самсонов

Про це Українській правді повідомив сам Самсонов.

"Я секретар міської ради і зараз я виконую обов'язки мера міста. За законом, коли мер написала заяву, то автоматично обов'язки виконує секретар міськради", - сказав він.

Самсонов додав, що жодних узгоджень із владою для цього бути не повинно.

На уточнювальні питання Самсонов попросив передзвонити пізніше, оскільки у нього нарада.

Читайте такожЕкс-мера Слов'янська Штепу звільнили з полону, але ніхто не знає де вона"У мене просто нарада, люди приходять. у нас же тут зараз жарко, ви розумієте", - сказав він.

У коментарі, який наводить прес-секретар Правого сектора Борислав Береза з посиланням на місцевих жителів, сказано, що Самсонов - "людина Сім'ї і помічник екс-мера Слов'янська Нелі Штепи".

Як відомо, саме у Слов'янську обирався у Верховну Раду син екс-прем'єра Олексій Азаров.

Самсонов народився 1 квітня 1958 року в м. Великі Луки Псковської області. Родом із цієї ж області лідер сепаратистів, що лише нещодавно залишив Слов'янськ - Ігор Гіркін (Стрєлков).

З 2005 по 2008 рік Самсонов - керівник апарату Слов'янської міської організації Партії регіонів, з 2008-го - голова Слов'янської міської організації Партії регіонів.