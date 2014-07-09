Путін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 років

"Особливу тривогу викликають ідеї нацизму, що відроджуються", - заявив Путін на зустрічі з представниками міжнародних громадських і релігійних організацій.

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Говорячи про Голокост, Путін погодився з представниками міжнародних громадських і релігійних організацій в тому, що "потрібно бути не просто дурним, потрібно бути нахабним, щоб заперечувати те, що було", повідомляє ИТАР-ТАСС.

"На жаль, це нахабство так, як і 70 років тому, часто досягає своєї мети. Адже Геббельс говорив: що неймовірніша брехня, то швидше в неї повірять. І він домагався свого", - визнав російський президент.

Він вважає, що "і сьогодні ті, хто перекручує історію, хто намагається принизити заслуги тих, хто знищив нацизм, поміняти навіть місцями злочинців і жертви, - вони діють за тією ж самою логікою: що неймовірніша брехня, то швидше в неї повірять".

Говорячи про Голокост, Путін припустив, що це "небезпечніше, ніж божевілля". "Це свідома політика, направлена на досягнення своїх власних корисливих цілей, використовувати такі антилюдські методи".

"Це люди, які не знають, що творять", - вважає Путін.

Як повідомляв УНІАН, Даля Грібаускайте в інтерв'ю німецькому журналу Focus порівняла дії російського лідера Володимира Путіна щодо кризи в Україні з політикою Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна. На її думку, Путін «використовує національність як привід, щоб встановити контроль над країною військовими засобами».

Таку ж думку висловив британський принц Чарльз, який також порівняв дії президента Росії Володимира Путіна з Адольфом Гітлером.

Коментуючи в бесіді політику Росії щодо України і анексію Криму, принц Уельський зауважив: "І тепер Путін робить майже те ж саме, що робив Гітлер".

Також міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що анексію Росією Криму можна порівняти з нацистською агресією 1938 року, яка викликала захоплення німецькомовних областей Чехословаччини.

У своєму виступі Шойбле сказав, що бажання президента Росії Путіна захищати росіян і російськомовних в Криму схоже на те, як Гітлер виправдовував агресію Третього рейху в Судетах.