У Росії ввели кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, президент РФ Володимир Путін підписав відповідний федеральний закон "Про внесення змін у окремі законодавчі акти Російської Федерації".

Згідно з документом, кримінальна відповідальність настає за реабілітацію нацизму, поширення неправдивих відомостей про діяльність СРСР у роки Другої світової війни, а також заперечення фактів, встановлених вироком Нюрнберзького трибуналу.

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Підкреслюється, що закон спрямований на протидію спробам посягання на історичну пам'ять щодо подій, які мали місце в період Другої світової війни.

"Федеральним законом вводиться кримінальна відповідальність за заперечення фактів, встановлених вироком Міжнародного військового трибуналу для суду й покарання головних військових злочинців європейських країн осі, схвалення злочинів, встановлених зазначеним вироком, а також за розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про діяльність СРСР у роки Другої світової війни", - йдеться в документі.

При цьому, підвищена кримінальна відповідальність передбачається за названі діяння, якщо вони вчинені особою з використанням свого службового становища, з використанням засобів масової інформації або зі штучним створенням доказів обвинувачення.

В цілому за такі дії передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області затримали російського неонациста з антиукраїнськими агітаційними матеріалами. Було встановлено, що затриманий є членом угруповання неонацистів - скінхедів "Слов'яни". При ньому був виявлений ніж зі свастикою SS, металева ланцюг і агітаційні листівки "Донбас вставай!".