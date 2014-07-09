Порошенко планує створити антикорупційне бюро
Президент України Петро Порошенко планує здійснити судову реформу, закон про люстрацію суддів він називає не ефективним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з громадськими реформаторськими рухами.
Порошенко зауважив, що парламент, на щастя, відхилив конституційні пропозиції екс-президента Віктора Януковича, відкривши таким чином можливість напрацювання нових змін.
”На сьогодні розкрита процедура роботи над підготовкою конституційних змін стосовно судової гілки влади”, - наголосив Порошенко.
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”Ми пишаємося тим, що ми провели закон щодо відновлення довіри до судової системи. А вас не турбує, що в результаті цього закону 99% старих суддів, які нас судили переобрались, може це свідчить про якість закону?”, - підкреслив президент. Він підкреслив, що потрібно не протиснути щось через парламент, а розробляти владі й громадянському суспільству той чи інший документ спільними зусиллями й нести за нього відповідальність.
Крім того, він висловив готовність до проведення антикорупційної роботи, в тому числі планує створити антикорупційне бюро, але не впевнений, що цей орган буде ефективним, якщо його формуватиме ”корупційний парламент і залежний від нього уряд”.
За його словами, тиснути на парламент щодо ухвалення антикорупційних законів немає сенсу. ”Політична воля - це коли є командна гра Президент, уряд і парламент. Парламент на який треба тиснути, щоб протиснути антикорупційні закони не має права на існування”, - наголосив він.