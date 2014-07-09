Порошенко планує створити антикорупційне бюро



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з громадськими реформаторськими рухами.

Порошенко зауважив, що парламент, на щастя, відхилив конституційні пропозиції екс-президента Віктора Януковича, відкривши таким чином можливість напрацювання нових змін.

”На сьогодні розкрита процедура роботи над підготовкою конституційних змін стосовно судової гілки влади”, - наголосив Порошенко.

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”Ми пишаємося тим, що ми провели закон щодо відновлення довіри до судової системи. А вас не турбує, що в результаті цього закону 99% старих суддів, які нас судили переобрались, може це свідчить про якість закону?”, - підкреслив президент. Він підкреслив, що потрібно не протиснути щось через парламент, а розробляти владі й громадянському суспільству той чи інший документ спільними зусиллями й нести за нього відповідальність.

Крім того, він висловив готовність до проведення антикорупційної роботи, в тому числі планує створити антикорупційне бюро, але не впевнений, що цей орган буде ефективним, якщо його формуватиме ”корупційний парламент і залежний від нього уряд”.

За його словами, тиснути на парламент щодо ухвалення антикорупційних законів немає сенсу. ”Політична воля - це коли є командна гра Президент, уряд і парламент. Парламент на який треба тиснути, щоб протиснути антикорупційні закони не має права на існування”, - наголосив він.