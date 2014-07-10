Дороги та мости на Донбасі мінують професійні підривники - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Військові сапери продовжують роботу із розмінування об’єктів інфраструктури у визволених від терористів населених пунктах», - сказав він.

Читайте такожТерористи замінували 30 км колій поблизу Слов'янська – Геращенко

«У цілодобовому режимі із ризиком для власного життя вони розміновують автомобільні шляхи, будівлі та інші об’єкти життєзабезпечення для того, щоб мешканці звільнених міст якомога швидше повернулися до своїх домівок і розпочали мирне життя», - зауважив Лисенко.

За його словами, «бійці інженерних підрозділів прокладають маршрути для доставки гуманітарних вантажів, забезпечують роботу ремонтних бригад, які відновлюють зруйновані об’єкти та інфраструктуру».

Читайте такожУ Слов'янську за добу сапери знешкодили 700 мін

«За останні кілька днів сапери знешкодили майже тонну вибухівки, близько десяти саморобних вибухових пристроїв, а також 20 протитанкових і протипіхотних мін, закладених терористами», - поінформував він.

«Військовослужбовцям саперних підрозділів доводиться мати справу із сучасними різноманітними методами закладання вибухівки та способів мінування, що свідчить про залучення терористами професійно підготовлених підривників», - наголосив Лисенко.