Терористи обстріляли житлові квартали Луганська - спікер АТО

Про це повідомив керівник медіацентру АТО Владислав Селезньов.

"Переміщаючись містом на вантажному автомобілі, на борту якого встановлено 82-мм міномет, та зупиняючись у визначених місцях, бойовики здійснювали по кілька пострілів з мінометної установки та продовжували рух далі вулицями міста", - зазначив він.

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За його словами, внаслідок стрілянини одна з мін потрапила в житловий будинок. За попередніми даними загинула одна людина.

"Джерела стверджують, що останнім часом почастішали теракти на комунікаціях, зокрема на залізничних шляхах, тож ціллю бойовиків, серед іншого, були будівлі та шляхи залізничного вокзалу", - додав він.