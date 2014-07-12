Фейгін підтвердив, що буде захищати Савченко

Про це він написав у Twitter

"Отже, я захищаю Надію Савченко. З сьогоднішнього дня. Всім українцям я обіцяю, що зроблю все можливе, щоб її врятувати", - написав Марк Фейгін у Twitter.

Раніше повідомлялося, що сестра льотчиці - Віра підписала контракт з представником Фейгіна. Сам адвокат перебуває в Росії, тому особисто підписати контракт не міг.

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Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України запропонувало сім'ї льотчиці кілька кандидатур російських адвокатів, серед яких сім'я найбільше зацікавилася саме Фейгіним. Марк Фейгін дав попередню згоду на захист українки, його кандидатуру має затвердити на засіданні МЗС.

Фейгін брав участь у багатьох гучних справах, серед яких звільнення скандальної панк-групи Pussy Riot. Як відомо, за панк-молебень у храмі дівчат з панк-групи засудили до 2 років ув'язнення, і випустили за два місяці до завершення строку за амністією.