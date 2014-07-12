Канада заборонила в'їзд донецьким "міністрам"

Влада Канади ввела заборону на в'їзд на територію країни ще 14 громадян України, відповідальних за кризу в країні, йдеться на сайті прем'єр-міністра Канади Стівена Харпера, передає Російська служба Бі-бі-сі.

До розширеного списоку увійшли заступник міністра оборони ДНР Федір Березін, міністр оборони ЛНР Ігор Плотницький і голова Союзу православних громадян Новоросії Валерій Кауров.

"Канада підтримує план мирного врегулювання ситуації президента Петра Порошенка, ми продовжимо чинити тиск на Росію поряд з нашими співробітниками і партнерами", - йдеться в повідомленні Харпера.

У червні МЗС Росії оголосив про санкції щодо 13 канадських високопоставлених чиновників і громадських діячів, яким був закритий в'їзд до Росії у зв'язку з канадськими санкціями по Україні і Криму.

Читайте такожСписок із 11 осіб, яким заборонять в'їзд до ЄС через події на Донбасі, опублікують у суботу

До цього Канада ввела додаткові економічні санкції і заборона на в'їзд для 11 громадян Росії і України за анексії Криму Росією.

На початку травня Канада оголосила про санкції щодо 16 компаній, більша частина з яких пов'язана з ім'ям близького до Володимира Путіна бізнесмена Геннадія Тимченко.