В РНБО спростували інформацію про збитий СУ-25 і здачу в полон військових
18:28, 12 липня 2014Політика
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В РНБО спростовують інформацію про збитий терористами літак СУ-25 і здачу в полон військовослужбовців, які обороняють Донецький аеропорт.
РНБО спростовує інформацію про збитий СУ-25 / mca.su
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.
«Всі літаки, які задіяні в антитерористичній операції, у справному стані, повній бойовій готовності й готові до виконання завдань. Також жоден український військовий не здався в полон», - сказав Лисенко.
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