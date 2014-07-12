В РНБО спростували інформацію про збитий СУ-25 і здачу в полон військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформцентру РНБО Андрій Лисенко.

«Всі літаки, які задіяні в антитерористичній операції, у справному стані, повній бойовій готовності й готові до виконання завдань. Також жоден український військовий не здався в полон», - сказав Лисенко.

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