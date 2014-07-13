За час проведення АТО загинули 13 бійців Нацгвардії
22:40, 13 липня 2014Політика
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За час проведення антитерористичної операції загинули 13 бійців Національної гвардії України.
За час проведення АТО загинули 13 бійців Нацгвардії / УНІАН
Про це заявив в ефірі телеканалу ”112 Україна” заявив начальник медслужби Нацгвардії Олег Михайлик.
”У зоні АТО багато травмованих військовослужбовців. Нацгвардія на сьогодні має близько 130 травмованих, з яких на лікуванні знаходяться близько 30. Тобто, ми можемо говорити, що 100 військових одужують. Але, на жаль, ми маємо 13 військовослужбовців, у четвер на брифінгу я говорив про 12, але за ці дні ще один військовослужбовець загинув. І на сьогодні ми маємо 13 військових, які втратили життя”, - заявив Михайлик.
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Як повідомляв УНІАН, АТО на сході України почалася 15 квітня.
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