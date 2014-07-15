ОБСЄ готує безпілотники для контролю кордону України з Росією

Такий крок погодили представники Німеччини, Франції, України та Росії. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини у понеділок, 14 липня, повідомляє DW.DE.

За результатами телефонних переговорів, що відбулися між главами зовнішньополітичних відомств Німеччини, Франції, України та Росії, країни погодили подальші дії задля врегулювання кризи на Сході України.

Сторони, зокрема, готові сприяти оголошенню дієвого двостороннього режиму припинення вогню.

Як уточнюється у повідомленні, Росія у цьому контексті, зобов`язалася застосувати свої важелі впливу на сепаратистів.

Крім того, буде розширена місія міжнародних спостерігачів ОБСЄ, що працюватиме в зоні конфлікту та здійснюватиме ефективний моніторинг заходів із забезпечення безпеки на кордоні.

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Такий крок має зупинити потік зброї та бойовиків з Росії через кордон на територію України.

"У цьому контексті усі сторони підтримують здійснену з боку ОБСЄ підготовку, необхідну для того, аби контролювати російсько-український кордон за допомогою безпілотників над українською територією, та погоджуються активно долучатися до неї", - зазначається у заяві на сайті німецького міністерства закордонних справ.

Представники усіх чотирьох країн також визнали необхідність здійснення обміну полоненими між сторонами конфлікту.