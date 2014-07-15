Аваков звільнив майже 600 донецьких міліціонерів

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, проти більшості цих екс-міліціонерів буде порушено відповідні кримінальні провадження.

"Додаткова перевірка проводиться ще щодо 242 співробітників, що перебувають тривалий час на лікарняному. Буде дана принципова оцінка їх відсутності і забезпеченню грошовим утриманням", - написав міністр.

Читайте такожАваков: МВС починає атестацію «старої» міліції

«Важливо, що б таке масове зрадництво і негідна поведінка, не падали негативом автоматично на тих гідних міліціонерів, що служать Україні! У сформованій ситуації є місце зрадництва і ницості - але є місце і гідності та подвигу», - додав він.

Аваков повідомив, що «небутафорский люстраційний процес» у міліції на Донбасі буде продовжуватися.