В РНБО проти введення воєнного стану на Донбасі

Про це екс-міністр оборони заявив в ефірі "Свободи слова ", повідомляє lb.ua.

"Як військова людина, я повинен сказати, що воєнний стан не потрібен. Я просив би тих політиків, які закликають до введення воєнного стану, нехай вони відкриють всю законодавчу базу, яка відноситься до цього важливого питання. Тоді вони побачать, що нам треба визнати багато моментів, про які ми зараз мовчимо", - заявив Коваль.

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За його словами, політикам спочатку треба розібратися, чи вистачає в Україні сил і засобів, для виконання всіх заходів, які записані в законодавчих актах, що передбачають усі положення про воєнному стані.

На думку Коваля, якщо політик хоче бути популістом, то він кричить про воєнний стан, а якщо він патріот, то повинен подумати, як допомогти людям у зоні АТО.