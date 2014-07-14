Наразі відомо про долю двох членів екіпажу збитого Ан-26 - прес-центр АТО

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

«Пошуково-рятувальна операція по військово-транспортному літаку ПС ЗС України Ан-26 у визначеному районі Луганської області триває. Наразі відомо про долю двох членів екіпажу. Інформація по інших членах екіпажу перевіряться, вживаються заходи для встановлення зв'язку з ними», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, очевидці повідомили про те, що в Луганській області в Краснодонському районі сьогодні, 14 липня, близько 12.30, був збитий проросійськими бойовиками український літак, льотчик катапультувався.

Читайте такожОпубліковано відео падіння збитого терористами українського літакаЗгодом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що в Луганській області терористи збили військово-транспортний літак Ан-26. Він також додав: «У мене є інформація тільки про те, що два члени екіпажа викинулися з парашутами». «Про деталі знають в Збройних силах. Це їх літак», - зазначив Геращенко.

На брифінгу речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко у свою чергу повідомив, що збитий сьогодні у Луганській області військово-транспортний літак Ан-26 не міг бути уражений із переносного зенітно-ракетного комплексу, які є на озброєнні терористів.

За його словами, літак було підбито на висоті 6,5 тис. м. “Жоден переносний зенітно-ракетний комплекс, який є сьогодні на озброєнні у терористів, на цій висоті не може уразити літак”, - зазначив Лисенко і пояснив, Ан-26 був збитий іншою, більш потужною зброєю, яка була застосована, вірогідно, з території РФ.

З огляду на дані, передані українськими льотчиками, що вийшли на зв’язок, розглядаються дві версії: постріл було здійснено із сучасного наземного ракетно-гарматного комплексу “Панцир” або самонавідною ракетою Х-24 класу «повітря-повітря» з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому Мілерове у Ростовській області Росії.

Відповідаючи на запитання, Лисенко зазначив, що в літаку, крім 7 членів екіпажу, пасажирів не було, була лише одна супроводжуюча вантаж особа.