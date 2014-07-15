Росія не пускає українського консула до Надії Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив т.в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич на брифінгу щодо актуальних питань зовнішньої політики.

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''Ми знову ми маємо справу з тим, що слова російської сторони розходяться з діями. Сьогодні впродовж цілого ранку і досі український консул продовжує перебувати в місті Воронеж, фактично намагається штурмувати СІЗО № 3, де знаходиться громадянка України (Савченко), але безуспішно. Російська сторона досі не допустила українського консула провідати громадянку України Надію Савченко'', - повідомив він.

За його словами, МЗС України продовжить вживати всіх заходів для звільнення Савченко, в тому числі шляхом максимального залучення уваги міжнародного співтовариства.

Як повідомлялося, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Минулого тижня з’ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхній напад на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що українську льотчицю затримали після того, як вона сама в’їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Надії Савченко.