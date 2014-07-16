У Луганську терористи викрали журналіста та пограбували офіс інтернет-сайту

Як повідомила УНІАН начальник ВЗГ ГУМВС в області Тетяна Погукай, 15 липня озброєні люди, одягнені в камуфлирований одяг, захопили комп'ютерну техніку, фото і відео апаратуру та інше обладнання інтернет-сайту «Політика 2.0».

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Крім того, в районі автовокзалу взяли в полон журналіста даного сайту Дмитра Шаталова.