У Луганську терористи викрали журналіста та пограбували офіс інтернет-сайту
16:39, 16 липня 2014Політика
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У Луганську терористи викрали журналіста та пограбували офіс інтернет-сайту «Политика 2.0».
REUTERS
Як повідомила УНІАН начальник ВЗГ ГУМВС в області Тетяна Погукай, 15 липня озброєні люди, одягнені в камуфлирований одяг, захопили комп'ютерну техніку, фото і відео апаратуру та інше обладнання інтернет-сайту «Політика 2.0».
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Крім того, в районі автовокзалу взяли в полон журналіста даного сайту Дмитра Шаталова.
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